- "Nu vorbesc atat de usor ca altadata, nu vorbesc cu atata facilitate ca altadata, nu dezbat atat de bine ca altadata", a recunoscut Joe Biden vineri, dupa o prestatie slaba in fata lui Donald Trump in timpul primei dezbateri intre cei doi, cu o zi inainte, informeaza AFP.

- Camera Reprezentanților din Congresul SUA a trecut legea privind acordarea ajutorului militar catre Ucraina in valoare de 60,8 miliarde de dolari, dupa luni de zile in care republicanii blocasera pachetul privind ajutorul extern pentru Ucraina, Israel și Taiwan din cauza unei dispute pe care o aveau…

- Potrivit rezultatelor unui sondaj comandat de New York Times și Siena College și preluat de USA Today, Joe Biden, in varsta de 81 de ani și actualul președinte in funcție, a reușit sa recupereze din handicap și sa se apropie de Donald Trump, in varsta de 77 de ani. Trump conduce cu doar un punct […]…

- Cele cinci principale posturi de televiziune din SUA pregatesc o scrisoare comuna prin care le vor solicita presedintelui american in functie, democratul Joe Biden, si virtualului sau contracandidat republican Donald Trump sa participe la dezbateri televizate, in contextul speculatiilor conform carora…

- Fostul presedinte american Donald Trump , viitor candidat republican la alegerile prezidentiale din noiembrie, s-a comparat din nou sambata cu respectatul activist antiapartheid Nelson Mandela, prezentandu-se drept o victima a persecutiei politice, transmite EFE. „Voi deveni bucuros un Nelson Mandela…

- Donald Trump a devenit din nou ținta criticilor, dupa ce a postat un clip care il infațișeaza pe Joe Biden legat. Filmarea a fost realizata in New York și surprinde o camioneta impodobita cu steaguri pro-Trump, care are pictata partea din spate cu imaginea lui Biden avand mainile și picioarele legate.…