Stiri pe aceeasi tema

- Congresul american a adoptat definitiv vineri pachetul masiv de investitii pentru clima si sanatate al președintelui Joe Biden, o victorie politica semnificativa pentru liderul de la Casa Alba cu mai putin de trei luni inainte de alegerile cruciale din Congres. Planul stabilește investiții de 370 de…

- Congresul american a adoptat definitiv vineri planul masiv de investitii pentru clima si sanatate al lui Joe Biden, o victorie politica semnificativa pentru presedintele american cu mai putin de trei luni inainte de alegerile cruciale din Congres, relateaza AFP.

- Presedintele american Joe Biden a promulgat o lege care sustine industria americana a semiconductorilor - CHIPS and Science Act -, care prevede investitii in valoare de peste 200 de miliarde de dolari in urmatorii cinci ani cu scopul ca Statele Unite sa-si recastige pozitia de lider in industria…

- Dupa 18 luni de negocieri si o noapte-maraton de dezbateri, Senatul SUA a adoptat duminica marele plan al presedintelui Joe Biden privind clima si sanatatea, o victorie semnificativa la mai putin de o suta de zile de la alegerile cruciale la jumatate de mandat, informeaza AFP.

- Dupa 18 luni de negocieri si o noapte-maraton de dezbateri, Senatul SUA a adoptat duminica marele plan al presedintelui Joe Biden privind clima si sanatatea, o victorie semnificativa la mai putin de o suta de zile de la alegerile cruciale la jumatate de mandat, informeaza AFP.

- Președintele american Joe Biden anunța investiții masive in infrastructura necesara pentru a face fața schimbarilor climatice. Miliarde de dolari vor putea fi accesate pentru sistemele de aer condiționat dar și alte tehnologii ecologice.

- Biden vrea sa-i convinga pe arabi. Președintele SUA este intr-un turneu in Orientul Mijlociu, iar punctul cel mai important al vizitei va fi in Arabia Saudita. Planul lui Joe Biden include negocieri cu Arabia Saudita pentru a crește producția de petrol, in așa fel incat cererea de pe piața sa fie satisfacuta,…

- Presedintele american Joe Biden, in varsta de 79 de ani, a cazut de pe bicicleta in weekend, dar s-a ridicat rapid si a dat asigurari ca se simte bine, relateaza France-Presse si Agerpres. In timpul unei plimbari cu bicicleta la Rehoboth Beach, mic oras de pe malul oceanului unde isi petrece de multe…