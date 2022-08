Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a promulgat marti o lege care deblocheaza subventii de 52 de miliarde de dolari pentru relansarea productiei de semiconductori in SUA, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele american Joe Biden a cerut luni Congresului sa adopte "cat mai repede posibil" o lege care prevede un sprijin de 52 de miliarde de dolari pentru productia de semiconductori a SUA, informeaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Președintele american Joe Biden anunța investiții masive in infrastructura necesara pentru a face fața schimbarilor climatice. Miliarde de dolari vor putea fi accesate pentru sistemele de aer condiționat dar și alte tehnologii ecologice.

- Președintele american Joe Biden a semnat documentul prin care se acorda un ajutor de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina in timpul vizitei de la Seul. Jumatate din ajutor este pentru armata ucraineana.

- Președintele SUA, Joe Biden, a semnat Legea H. R. 7691 privind alocarea Ucrainei a unui ajutor in valoare de aproximativ 40 de miliarde de dolari. Acest lucru este menționat intr-un mesaj publicat pe site-ul Casei Albe, scrie russian.rt.com . Anterior, Senatul SUA a hotarit sa aloce ajutor suplimentara…

- Senatul Statelor Unite a aprobat joi un ajutor in valoare de aproape 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina, transmite Reuters. Legea respectiva, care trecuse in 10 mai de Camera Reprezentantilor din Congres, i-a fost trimisa presedintelui Joe Biden pentru promulgare. Au votat in favoarea celui mai…

- Președintele american Joe Biden a invocat Legea pentru Productia de Aparare pentru pentru a ajuta producatorii de lapte praf pentru sugari sa obțina mai repede ingredientele necesare, in condițiile in care SUA se confrunta cu o penurie de lapte praf, relateaza Reuters.