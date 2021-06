Stiri pe aceeasi tema

- „Trebuie sa spun ca am avut o intrevedere foarte productiva si sincera”, a declarat Erdogan intr-o conferinta de presa, la Bruxelles, adaugand ca „nicio problema in relatiile dintre Turcia si SUA nu este insurmontabila”.Presedintele turc a mentionat ca in cadrul „discutiilor extinse” cu omologul sau…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, va lua parte la un summit, alaturi de Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii (SUA). Un eveniment istoric, foarte interesant, dupa ce liderul de la Casa Alba a spus despre cel de la Kremlin ca este un „ucigaș”. Iar Putin a replicat ironic, afirmand ca-i…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii l-a primit duminica la castelul Windsor pe presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters si AFP. Regina in varsta de 95 de ani, purtand o rochie inflorata si o palarie roz, a asistat alaturi de Joe Biden si sotia sa Jill la o parada a garzilor de onoare,…

- Schimb de cadouri intre Joe Biden și Boris Johnson, la prima lor intalnire care a avut loc joi, la summitul G7. Președintele SUA i-a facut cadou premierului britanic o bicicleta, iar Johnson, la randul sau, i-a oferit o fotografie tiparita din Wikipedia, relateaza Hotnews , care citeaza Newsweek și…

- Presedintele american Joe Biden a promis duminica intr-un discurs ca-i va spune omologului sau rus Vladimir Putin, la primul lor summit din 16 iunie, ca Statele Unite nu vor lasa Rusia sa incalce drepturile omului, relateaza AFP. ''Il voi intalni pe presedintele Putin peste doua saptamani, la…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat vineri, in cursul unei conferinte de presa la Casa Alba, ca solutia cu doua state este „singurul raspuns” posibil la conflictul israeliano-palestinian, noteaza AFP.

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti seara, de la Casa Alba, ca verdictele in procesul fostului politist Derek Chauvin din Minneapolis, acuzat de uciderea lui George Floyd, in mai 2020, reprezinta „un pas inainte” si a spus ca natiunea inca se confrunta cu rasismul sistemic in toate situatiile,…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a fost numit, din nou, ucigaș. De aceasta data declarația a fost facuta de presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda."- La fel ca si Joe Biden, il considerati pe Vladimir Putin ucigas?- Din pacate, da.