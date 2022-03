Stiri pe aceeasi tema

- Avionul care il transporta vineri pe presedintele polonez Andrzej Duda, pentru a se intalni cu președintele american Joe Biden in estul Poloniei, a facut o aterizare de urgenta dupa ce s-a intors la Varsovia, a afirmat un consilier al lui Duda, Jakub Kumoch, informeaza Hotnews . Seful cancelariei lui…

- UPDATE 2: Avionul care il ducea pe președintele Poloniei spre intalnire cu Joe Biden s-a intors din drum. Din primele informații, aeronava s-ar fi intors din drum și a aterizat de urgența la Varșovia.Șeful de cabinet al președintelui Andrzej Duda, spune ca acesta nu a fost in niciun pericol, transmite…

- Andrzej Duda nu s-a confruntat cu niciun pericol, a declarat pentru Reuters, șeful sau de cabinet. Rapoartele poloneze spun ca avionul președintelui a trebuit sa se intoarca pe aeroportul din Varșovia la scurt timp dupa decolare din cauza unei probleme tehnice.Duda trebuia sa se afle pe aeroportul…

- Venind de la Bruxelles dupa un maraton de summit-uri, presedintele Statelor Unite a fost primit de presedintele polonez Andrzej Duda pe aeroportul acestui oras situat la doua ore si jumatate de Lvov, principalul oras din vestul Ucrainei.Liderul american va fi informat despre "raspunsul umanitar pentru…

- Joe Biden se va afla in Polonia, vineri, a doua etapa a calatoriei sale europene, dupa prezența la summitul NATO de la Bruxelles. Președintele american va fi intampinat de omologul Andrzej Duda pe aeroportul din orașul Rzeszow, situat la aproximativ 80 de kilometri de granița cu Ucraina distrusa de…

- Presedintele american Joe Biden va vizita astazi orasul Rzeszow, situat la aproximativ 80 de kilometri de granita cu Ucraina, in cadrul vizitei in Polonia, a doua etapa a calatoriei sale in Europa, a anuntat Casa Alba, transmite AFP. Venind de la Bruxelles dupa un maraton de summit-uri, presedintele…

- Venind de la Bruxelles dupa un maraton de summit-uri, presedintele Statelor Unite va fi primit de presedintele polonez Andrzej Duda pe aeroportul acestui oras situat la doua ore si jumatate de Lvov, principalul oras din vestul Ucrainei.Liderul american va fi informat despre "raspunsul umanitar pentru…

- Liderul de la Casa Alba a fost surprins pedaland prin Gordons Pond State Park din Rehoboth Beach, Delaware, unde deține o casa de vacanța. Ieșirea președintelui lui Biden la plimbare a avut loc in aceeași zi in care a fost difuzat interviul in care Zelenski a transmis un avertisment despre un Al Treilea…