- Presedintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, a declarat marti ca nimic nu va opri transferul de putere dupa victoria sa in alegeri, relateaza Reuters si AFP.Intr-un discurs sustinut la un eveniment in Delaware, Biden a spus ca tranzitia de putere este in desfasurare, in ciuda…

- Echipa de campanie a presedintelui ales, Joe Biden, a cerut directoarei Serviciilor Generale ale Administratiei americane (GSA), Emily Murphy, sa aprobe o tranzitie oficiala, in pofida refuzului presedintelui in exercitiu Donald Trump de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale de la 3…

Sotia lui Biden a postat o fotografie cu ea si presedintele ales in casa, tinand o pancarta cu mesajul "Dr. si presedintele Biden locuiesc aici". Ea a mai scris ca „Va fi un președinte pentru toate familiile".

Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters.

- Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, le-a spus unor aliati, in ultimele zile, ca nu intentioneaza sa-si recunoasca infrangerea de catre candidatul democrat la presedintie Joe Biden, chiar daca este infrant in statele-cheie Georgia si Pennsylvania, fara de care nu poate ramane la Casa…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat luni ca va participa joi la o dezbatere cu fostul vicepresedinte Joe Biden, in pofida conditiilor pe care le considera nedrepte, relateaza Reuters. ''Voi participa, cred doar ca este foarte nedrept'', a declarat Trump jurnalistilor.…

- Presedintele american Donald Trump a recunoscut marti pentru prima oara ca rezultatul alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, unde il va infrunta pe contracandidatul sau democrat Joe Biden, „va fi strans”, iar de aceea este nevoie „de fiecare vot in parte”, transmite EFE. Trump nu mai este sigur de…