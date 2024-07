Stiri pe aceeasi tema

- Tentativa de asasinat impotriva fostului președinte Trump este șocanta - ne rugam pentru siguranța lui și ii dorim lui și celor care au fost raniți in incidentul din Pennsylvania insanatoșire...

- Fostul presedinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange vizibil la urechea dreapta, dupa ce s-au auzit mai multe focuri de arma, scriu AFP si Reuters.

- Donald Trump a fost impușcat, cu puțin timp in urma, in timpul unui miting electoral din Pennsylvania.In imaginile transmise live de televiziunile americane s-au auzit cateva zgomote, posibil impușcaturile, și fostul președinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie,…

- Dupa dezbaterea dezastruoasa de saptamana trecuta, președintele american Joe Biden i-a transmis, marți, unui aliat cheie ca este conștient ca s-ar putea sa nu-și poata salva candidatura daca nu poate convinge publicul in zilele urmatoare ca este pregatit pentru aceasta funcție, relateaza New York Times.Președintele,…

- Presedintele Joe Biden si fostul presedinte Donald Trump s-au afla, joi seara, in Atlanta pentru dezbaterea CNN care a inceput la ora locala 21.00 (vineri, ora 4.00, ora Moldovei), prima lor confruntare fata in fata inaintea alegerilor din noiembrie 2024, scrie News.ro .

- Presedintele Joe Biden l-a numit luni pe fostul presedinte Donald Trump un „infractor condamnat” care reprezinta o amenintare mai mare pentru Statele Unite daca va castiga un al doilea mandat, relateaza Reuters, informeaza News.ro.

- Presedintele Joe Biden a declarat joi, la cateva momente dupa ce Trump a fost gasit vinovat pentru toate cele 34 de capete de acuzare din procesul banilor tainuiti de la New York, ca singura modalitate de a-l tine departe de Biroul Oval pe rivalul sau republican este votul, relateaza CNN.

- Doi agenti ai Administratiei penitenciare au fost ucisi cu arme de razboi, iar alti doi au fost raniti, marti, in Eure, in nordul Franței, in timpul unui atac armat asupra unei dube a inchisorii, la o stație de taxare pe A154, la Incarville. Atacul a avut loc in jurul orei 11:00, ora locala (12.00,…