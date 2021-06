Timp de o saptamana, președintele american, Joe Biden se va afla in Marea Britanie, Belgia și Elveția. Intr-un articol din Washington Post, liderul de la Casa Alba a explicat ca vor fi cateva puncte cheie pe agenda discuțiilor: Statele Unite iși vor reafirma angajamentul fața de aliați și fața de NATO, precum și rolul de lider in fața amenințarilor ridicate de China și Rusia. In Marea Britanie, Joe Biden se va intalni cu premierul Boris Johnson, va participa apoi la summit-ul G7, unde va avea discuții cu președintele Franței, cancelarul german, premierii Canadei și Japoniei și cu liderii Consiliului…