Stiri pe aceeasi tema

- Facebook Inc ar putea fi fortata sa-si vanda activele valoroase WhatsApp si Instagram, dupa ce Comisia Federala pentru Comert (FTC) si aproape toate statele americane au intentat proces retelei de socializare, apreciind ca tranzactiile nu au fost legale si in final afecteaza consumatorii, transmite…

- Camera inferioara a Congresului SUA a aprobat vineri un proiect de lege pentru eliminarea cannabisului de pe lista federala a drogurilor periculoase, un pas istoric catre dezincriminarea marijuanei în Statele Unite, relateaza AFP. Textul a fost aprobat (228 pentru, 164 împotriva) de…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump, 74 de ani, a fost filmat in timp ce a facut aluzie ca ar putea candida din nou la presedintia SUA in 2024, relateaza dpa, citata de Agerpres. Potrivit sursei citate, Trump a afirmat in fata invitatilor la o receptie privata la Casa Alba ca, daca actiunile…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump, 74 de ani, a fost filmat in timp ce a facut aluzie ca ar putea candida din nou la presedintia SUA in 2024, relateaza dpa, citata de Agerpres. Potrivit sursei citate, Trump a afirmatd in fata invitatilor la o receptie privata la Casa Alba ca, daca actiunile…

- Presedintele american în exercitiu Donald Trump a facut aluzie marti ca ar putea candida din nou la presedintia SUA în 2024, afirmând în fata invitatilor la o receptie privata la Casa Alba ca, daca actiunile de contestare a rezultatului votului esueaza anul acesta, "ne vedem…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a facut aluzie marti ca ar putea candida din nou la presedintia SUA in 2024, afirmand in fata invitatilor la o receptie privata la Casa Alba ca, daca actiunile de contestare a rezultatului votului esueaza anul acesta, "ne vedem peste patru ani", relateaza…

- Statele din Midwest - foarte afectate de pandemia covid-19 - au votat larg, intr-un paradox elocvent, cu Donald Trump. Potrivit agentiei americane de presa Associated Press (AP), majoritatea acestor comitate se afla in Montana, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Iowa si Wisconsin. Este vorba…