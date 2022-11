Joe Biden implineste duminica 80 de ani, fiind primul presedinte octogenar din istoria Statelor Unite. El isi va sarbatori ziua de nastere cu un brunch gazduit de sotia sa, Jill, o sarbatoare care a primit un plus in acest weekend cu nunta nepoatei sale, sambata, la Casa Alba, relateaza Reuters, citata de News.ro. Biden fiind […] The post Joe Biden a implinit 80 de ani. E primul președinte octogenar al SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .