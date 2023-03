Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden se pregateste sa anunte marti un ordin executiv care va inaspri verificarile de cazier pentru cei care vor sa cumpere arme de foc, fiind vorba de cea mai cuprinzatoare masura politica pe care o poate decide liderul democrat de la Casa Alba, fara ajutorul Congresului.

- Președintele american Joe Biden, 80 de ani, a fost supus in luna februarie unei operații pentru a i se indeparta de pe piept o leziune a pielii, care s-a dovedit a fi de tip canceros, a anunțat vineri, 3 martie, medicul sau de la Casa Alba, Kevin O’Connor, citat de Reuters. Biden va continua supravegherea…

- Presedintele american Joe Biden se va confrunta cu republicanii care ii pun la indoiala legitimitatea si cu un public ingrijorat de directia tarii in discursul despre Starea Uniunii pe care il va rosti marti in Congres si in care analistii vad o repetitie pentru lansarea unei candidaturi in vederea…

- Cauza problemei aparute la un sistem de alertare a pilotilor, care a amanat sau anulat mii de zboruri in Statele Unite, nu este clara, dar oficialii americani spun ca nu au gasit pana acum nicio dovada a unui eventual atac cibernetic. Pana a avut loc intr-un moment care traditional marcheaza o incetinire…

- Volodimir Zelenski este așteptat sa calatoreasca, miercuri, la Washington pentru a fi primit de președintele american Joe Biden la Casa Alba, a declarat marți o sursa informata cu privire la acest plan. Purtatorul de cuvant al președintelui ucrainean nu a confirmat imediat deplasarea. Aceasta ar fi…