Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut lui Vladimir Putin sa-l elibereze pe Alexei Navalnii, in cadrul unei convorbiri telefonice pe care cei doi șefi de stat au avut-o saptamana aceasta, a informat purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, Jen Psaki.

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut presedintelui rus Vladimir Putin sa-l elibereze pe opozantul incarcerat Aleksei Navalnii, in cadrul convorbirii lor din aceasta saptamana, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza Reuters. Biden ar fi facut presiuni…

- Presedintele SUA, Joe Biden, 'nu a fost retinut' in convorbirea telefonica pe care a avut-o in aceasta saptamana cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Liderul de la Casa Alba a adus in discutie, cu…

- Noul presedinte american Joe Biden a avut marti o convorbire cu omologul sau rus Vladimir Putin, pentru prima data de la instalarea sa la Casa Alba, in cadrul careia a abordat mai multe subiecte aflate in centrul unor tensiuni dintre cele doua tari, relateaza AFP. ''L-am contactat…

- Președintele rus Vladimir Putin a purtat prima sa conversație telefonica cu președintele Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat Kremlinul. Putin și Biden au discutat despre problema unui plan de acțiune general pentru programul nuclear iranian. Cei doi lideri au luat, de asemenea, in vedere…

- Administratia Joseph Biden a anuntat intentia de prelungire timp de cel putin cinci ani a Noului Tratat pentru Reducerea Armamentului Strategic (Noul START), iar Kremlinul a salutat decizia, subliniind insa ca asteapta detalii despre propunere, potrivit Mediafax. "Presedintele a spus clar…

- Premierul indian Narendra Modi a avut o convorbire telefonica cu presedintele ales al SUA, Joe Biden, pentru a-l felicita pentru victorie, despre care a afirmat ca arata forta democratiei americane, si pentru a se angaja sa dezvolte in continuare legaturile strategice dintre cele doua tari, transmite…

- Papa Francisc l-a felicitat pe presedintele american ales Joe Biden, a anuntat joi echipa acestuia din urma, care odata investit va deveni al doilea presedinte catolic al Statelor Unite dupa John F. Kennedy, relateaza AFP si Reuters. "Presedintele ales Joe Biden a vorbit in aceasta dimineata…