Președintele SUA, Joe Biden, a decretat stare de urgența in Statele Unite, in contextul crizei aprovizionarii cu energie electrica, informeaza Casa Alba intr-un document publicat pe site-ul oficial și citat de Ziare.com . In document se precizeaza in mod special ca „este nevoie de acțiuni imediate pentru a se asigura ca Statele Unite au acces la un numar suficient de module solare” pentru a satisface nevoile de aprovizionare cu energie electrica. „Exista mai mulți factori care amenința capacitatea Statelor Unite de a furniza suficienta energie electrica pentru a satisface cererea așteptata a consumatorilor.…