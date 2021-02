Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a avertizat ca rivalitatea dintre Statele Unite și China va lua forma unei "competiții extreme", precizând însa ca vrea sa evite un "conflict" între primele doua puteri mondiale, într-un interviu difuzat duminica și citat de AFP.Președintele…

- Presedintele american a explicat ca nu a discutat deocamdata cu omologul sau chinez Xi Jinping, dar a precizat ca "nu exista niciun motiv sa nu-l contacteze". "El este foarte dur. El nu are - si nu spun asta ca o critica, aceasta este realitatea - el nu are nicio uncie de democratie in el", a adaugat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat vineri un decret pentru impunerea de sanctiuni impotriva firmei chineze de aviatie Skyrizon, care a incercat sa achizitioneze compania aerospatiala ucraineana Motor Sich, relateaza Reuters, potrivit Agerpres Soarta Motor Sich a devenit subiect de…

- China a anuntat sanctiuni impotriva unor oficiali ai deja fostei administratii Trump, intre care fostul secretar de stat Mike Pompeo, joi dimineata (ora locala) aproape imediat dupa ce Joe Biden a depus juramantul ca presedinte al Statelor Unite, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Ministerul…

- Razboiul comercial Trump vs China pare sa fi fost caștigat de asiatici, potrivit cifrelor de la sfarșitul mandatului actualului președinte american. Tarifele pe importuri impuse de administrația americana nu au reușit sa afecteze China, mai mult, costurile au fost suportate tot de americani, rezulta…

- Iranul isi va respecta din nou obligatiile in cadrul Acordului de Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, daca Statele Unite reintra in acord, a anuntat joi ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza Reuters. Presedintele ales american Joe Biden a anuntat ca doreste sa…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, va anunta marti primele nume ale celor care vor face parte din viitoarea administratie de la Washington, a anuntat duminica Ron Klain, consilier apropiat al lui Biden, potrivit Reuters. „Veti vedea marti primele nume din cabinet. Daca doriti sa stiti care sunt agentiile…

- China a decis sa il felicite, vineri, pe președintele ales al SUA, Joe Biden, pentru caștigarea alegerilor din 3 noiembrie, alaturandu-se astfel unei liste lungi de țari care au facut deja acest lucru, scrie Reuters. Pe lista cu pricina nu se afla insa și Rusia, care a intarit, prin vocea ministrului…