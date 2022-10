Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden, care implineste 80 de ani in noiembrie, a declarat vineri ca intentioneaza sa candideze pentru al doilea mandat in 2024, precizand ca nu a luat inca o decizie oficiala, transmite AFP, citat de Agerpres.roIntrebat de canalul MSNBC, liderul democrat de la Casa Alba a raspuns…

- Presedintele american Joe Biden, care implineste 80 de ani in noiembrie, a declarat vineri ca intentioneaza sa candideze pentru al doilea mandat in 2024, precizand ca nu a luat inca o decizie oficiala.

- In timp ce aliații lui Biden au spus ca va candida pentru un al doilea mandat, președintele s-a ferit sa faca o declarație. Președintele american Joe Biden i-a spus reverendului Al Sharpton ca va candida pentru un al doilea mandat in cadrul unei conversații private la Casa Alba luna trecuta, a informat…

- Cativa democrati din Congresul SUA au inceput sa spuna public ceea ce multi au discutat in privat, respectiv ca presedintele Joe Biden, cea mai in varsta persoana care s-a aflat vreodata in Biroul Oval, ar trebui sa aleaga pensionarea in locul candidaturii pentru realegere in 2024, relateaza joi Reuters.

