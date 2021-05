Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a decis luni sa creasca de la 15.000 la 62.500 numarul de refugiati admisi in Statele Unite pentru anul in curs, dupa amanari care i-au adus critici puternice in propria tabara, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele american Joe Biden a anuntat, joi, ca Statele Unite opresc sprijinul pentru ofensiva condusa de Arabia Saudita in Yemen, afirmand ca razboiul ”trebuie sa inceteze”, dar s-a angajat ca sprijinul american pentru Arabia Saudita va continua, transmite Reuters, scrie news.ro. Statele…

