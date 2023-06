Stiri pe aceeasi tema

- Rebeliunea Wagner din Rusia l-a slabit pe Vladimir Putin si a facut ca liderul de la Moscova sa fie un "paria" la nivel mondial, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden, potrivit USA Today. Este dificil de spus cat de mult a fost slabit Putin, a declarat Biden vorbind cu reporterii la Casa…

- Președintele SUA, Joe Biden, are certitudinea ca Vladimir Putin va pierde, intr-un final, razboiul din Ucraina. Mai mult decat atat, liderul de la Casa Alba l-a numit pe omologul sau rus un „paria”, potrivit relatarilor AFP si Reuters.

- In zilele care au trecut de cand mercenarii Wagner au marșaluit spre Moscova, analiștii au sugerat ca Vladimir Putin ar fi fost slabit de aceasta revolta. Președintele SUA, Joe Biden și-a oferit și el parerea in aceasta privința, descriindu-l pe președintele rus ca fiind un „paria” in intreaga lume,…

- Kremlinul a anuntat miercuri ca emisarul pentru pace al Vaticanului, cardinalul Matteo Zuppi, aflat in vizita la Moscova, va discuta despre conflictul din Ucraina cu Iuri Usakov, consilier pentru politica externa al presedintelui rus Vladimir Putin, transmite Reuters.

- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti, 30 mai, mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri, 31 mai, Reuters și Hotnews . Casa…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, avertizeaza ca Rusia va raspunde cu „actiuni concrete” dupa presupusul incident cu drone deasupra Kremlinului, elateaza Reuters, EFE si AFP, potrivit Agerpres. Rusia a acuzat miercuri Ucraina ca a lansat doua drone asupra Kremlinului cu scopul de a-l ucide pe…

- Premierul ucrainean Denis Smihal a declarat joi ca l-a invitat pe papa Francisc sa viziteze Ucraina, in timpul unei audiente private de o jumatate de ora la Vatican in care i-a cerut ajutorul in repatrierea miilor de copii dusi in Rusia sau in teritoriile ocupate de Rusia dupa invazia pe scara larga…

- Președintele chinez Xi Jinping a avut miercuri, 26 aprilie, o discuție telefonica cu Volodimir Zelenski, a anunțat președintele ucrainean, care a punctat ca discuția a fost „lunga și plina de insemnatate”, transmite Reuters.„Am avut o discuție telefonica lunga și plina de insemnatate cu președintele…