Stiri pe aceeasi tema

- Șefii ministerelor de finanțe și șefii bancilor centrale ale așa-numitului "G7" – Marea Britanie, Germania, Italia, Canada, Franța, Japonia și Statele Unite – s-au adresat OPEC+ cu solicitarea de a crește producția de petrol. Acest lucru sw menționeaza intr-o declarație oficiala emisa in urma intilnirii,…

- Atat Uniunea Europeana, cat si Statele Unite s-au confruntat in acest an cu una dintre cele mai grave crize de gripa aviara din toate timpurile, zeci de milioane de pasari fiind sacrificate in fiecare regiune. La randul sau, productia mondiala de oua, care a atins 1.500 de miliarde in 2021, este asteptata…

- Presedintele american Joe Biden si-a exprimat joi dezamagirea fata de planurile anuntate de tarile OPEC+ de a reduce productia de petrol si el si oficialii americani au spus ca Statele Unite cauta toate alternativele posibile pentru a preveni cresterea preturilor, transmite Reuters. Fii la…

- Prețurile petrolului au crescut, dupa ce OPEC+ a anunțat ca ia in considerare reducerea producției cu peste 1 milion de barili pe zi (bpd) - cea mai mare reducere din ultimii doi ani, scrie Reuters.

- Uraganul Ian a lasat in urma un dezastru in Florida. Pierderi de vieți omenești, zone intinse sub apa, numeroase case distruse de vant și inundații, barci și mașini aruncate cat colo ca niște jucarii stricate și peste 2,5 milioane de locuințe fara curent electric. Președintele Joe Biden spune ca bilanțul…

- Uraganul Ian a lasat in urma un dezastru in Florida. Pierderi de vieți omenești, zone intinse sub apa, numeroase case distruse de vant și inundații, barci și mașini aruncate cat colo ca niște jucarii stricate și peste 2,5 milioane de locuințe fara curent electric. Președintele Joe Biden spune ca bilanțul…

- Productia de petrol si condensat de gaze din Rusia a fost in iulie de 10,76 milioane de barili pe zi (bpd), in crestere fata de 10,70 milioane de barili pe zi in iunie, potrivit datelor publicate miercuri de biroul de statistica Rosstat, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- La Washington circula zvonuri potrivit carora Statele Unite ar fi furnizat Ucrainei mai multe arme decat a anunțat public administrația Biden. Saptamana trecuta,vineri, un oficial de rang inalt al Pentagonului a declarat ca SUA le furnizeaza in mod discret ucrainenilor rachete anti-radar de mare viteza…