- Presedintele american Joe Biden s-a impiedicat vineri in timp ce urca scara avionului Air Force One si a cazut in genunchi, ridicandu-se apoi singur, relateaza AFP si The Independent, potrivit AGERPRES. Presedintele pleca spre Atlanta pentru a se intalni cu lideri ai comunitatii asiatice dupa…

- E oficial: persoanele care au primit cursul complet de vaccinuri Covid-19 pot sari peste carantina standard de 14 zile dupa ce au intrat in contact cu persoane infectate, atata timp cat raman asimptomatice, au recomandat oficialii din domeniul sanatații publice din SUA, citați de The Guardian. Centrele…

- Joseph Robinette Biden Jr este, de miercuri, cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite, promițand sa conduca intr-un spirit de unitate naționala care sa ghideze țara printr-unul dintre cele mai periculoase capitole din istoria americana, relateaza The Guardian. Milioane de americani au urmarit de…

- Președintele ales, Joe Biden, va depune juramantul, miercuri, ca cel de al 46-lea președinte al Statelor Unite, pe fondul unei pandemii globale devastatoare și a amenințarii unui posibil terorism intern, intr-un eveniment urmarit pe intreaga planeta. Intr-o ceremonie care va ține pasul cu tradiția,…

- Donald Trump a reacționat dupa ce Congresul SUA a confirmat victoria lui Joe Biden in alegeri. Dupa o confirmarea victoriei Colegiului Electoral al președintelui ales Joe Biden, președintele Trump a declarat ca decizia ”reprezinta sfarșitul celui mai mare prim mandat din istoria prezidențiala”, anunța…

- Primul caz cunoscut in SUA al unei variante de coronavirus extrem de infecțios a fost detectat, marți, in Colorado, in timp ce președintele ales Joe Biden avertizeaza ca ar putea trece ani pana cand majoritatea americanilor sa fie vaccinați impotriva COVID-19 la ratele de distribuție actuale, relateaza…