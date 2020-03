Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte Joe Biden a castigat opt state americane in cadrul alegerilor primare ale Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului la functia de presedinte al SUA, eveniment cunoscut ca...

- Primele estimari arata ca Joe Biden a caștigat alegerile pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la functia de presedinte in cinci mari state, in timp ce contracandidatul Bernie Sanders a ciștigat...

- Bernie Sanders si Joe Biden sunt considerati favoriti inainte de Super Tuesday (super-marti), ziua in care 14 state americane isi desemneaza favoritul pentru nominalizarea candidatului la presedintia SUA din partea Partidului Democrat, transmite AFP. Marti au loc alegerile interne ale…

- Moderatul Pete Buttigieg a castigat, la o diferenta foarte mica, alegerile primare ale Partidului Democrate desfasurate in statul american Iowa, in fata senatorului Bernie Sanders, conform rezultatelor revizuite date publicitatii duminica de partid, la aproape o saptamana dupa un scrutin cu reguli foarte…

- In Iowa, primul stat unde reprezentantii Partidului Democrat au votat pentru desemnarea candidatului la presedintia SUA, rezultatele intarzie semnificativ, semnaleaza Reuters si dpa. Democratii au precizat ca scrutinul nu a fost viciat de hackeri sau de modificarea datelor inregistrate. "Datele de baza…

- Fostul vicepresedinte Joe Biden si senatorul Bernie Sanders se afla in fruntea numerosilor candidati ai Partidului Democrat inaintea alegerilor primare in statul american Iowa, care vor da luni startul procesului de desemnare a adversarului presedintelui in functie, republicanul Donald Trump, la scrutinul…

- Senatorul Cory Booker a anuntat, luni, retragerea din cursa pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat in scrutinul prezidential din Statele Unite, informeaza CNN si BBC, potrivit MEDIAFAX."A fost o decizie dificila, dar am intrat in aceasta cursa pentru a castiga si am spus permanent…