Biden a declarat ca decretul va permite administratiei sale ”sa ii sanctioneze imediat pe liderii militari care au facuts lovitura de stat, interesele lor comerciale, precum si pe membrii apropiati ai familiei”. Presedintele a spus ca Washingtonul va identifica in aceasta saptamana primul grup de persoane vizate si va lua masuri pentru a-i impiedica pe generalii din Myanmar, tara cunoscuta si sub numele de Birmania, sa aiba acces la fonduri detinute in Statele Unite in valoare de 1 miliard de dolari. ”Vom impune, de asemenea, controale puternice asupra exporturilor”, a aratat presedintele. Inghetam…