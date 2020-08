Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a ales-o pe senatoarea Kamala Harris pentru functia de vicepresedinte daca va castiga alegerile din SUA. Kamala Harris ar putea deveni prima femeie de culoare si prima femeie vicepresedinte a SUA.

- Joe Biden a anunțat, marți seara, ca va candida la alegerile prezidențiale din SUA alaturi de Kamala Harris. Aceasta este prima femeie de culoare propusa pentru funcția de vicepreședinte, potrivit The New York Times.Kamala Harris in varsta de 55 de ani este astfel prima femeie de culoare nominalizata…

- Aflat intr-o vizita electorala in statul Ohio, președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, nu a ratat ocazia de a-și ataca contracandidatul la alegerile prezindețiale, Joe Biden. "Este impotriva lui Dumnezeu, impotriva armelor", a spus liderul de la Casa Alba, potrivit BBC.

- Fanii fostei Prime Doamne a SUA Michelle Obama nu renunta, nici in ultimul moment, sa incerce sa o convinga sa devina colega de echipa a candidatului democrat la presedintie Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, unde, daca Biden ar cistiga alegerile din noiembrie, Michelle ar reveni de aceasta data ca…

- Este deocamdata neclar daca anunțata candidatura este una serioasa sau doar un mesaj glumeț al vedetei rap, scrie Reuters.Rapperul american Kanye West, un susținator vocal al actualului lider de la Casa Alba, a anunțat sambata pe Twitter ca va candida la alegerile prezidențiale din noiembrie 2020, noteaza…

- Candidatul democrat pentru Casa Alba, Joe Biden, a declarat marti ca spera sa poata anunta la inceputul lunii august numele candidatului Partidului Democrat la functia de vicepresedinte al tarii, transmite dpa potrivit Agerpres. Biden (77 de ani) a promis sa aleaga o femeie drept candidat la postul…

