- Agenda summitului se va concentra pe situația din Ucraina, consecințele invadarii de catre Rusia, sprijinul ferm pentru Ucraina și intarirea capacitații NATO de aparare și descurajare.La acest summit extraordinar al Alianței Nord-Atlantice, organizat la nivelul șefilor de stat și de guvern, a fost anuntata…

- O saptamana de la razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. Armata rusa a continuat bombardamentele in Kiev și alte orașe ucrainene. In urma exploziilor, au fost raportate mai multe victime in randul civililor. Trupele lui Putin au intrat in Herson. Potrivit autoritaților din Ucraina, orașele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi dimineata o operatiune militara in estul Ucrainei. Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene “sa depuna armele” si a promis sa contracareze orice interferenta straina in operatiunea rusa in Ucraina. Liderii europeni, al SUA, NATO si ONU au reactionat…

- Rusia continua sa nege ca planuiește o invazie a Ucrainei, dar toate datele din teren arata cea mai impresionanta mobilizare militara rusa de dupa Al Doilea Razboi Mondial. Ambasasorul american la OSCE spune ca sunt in jur de 190.000 de militari ruși la granița Ucrainei.

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a convocat pentru astazi o teleconferinta cu liderii Romaniei, Poloniei si ai altor tari din Uniunea Europeana si NATO, relateaza The Guardian, care citeaza o sursa de la Casa Alba. „Presedintele Biden va vorbi dupa-amiaza cu liderii transatlantici despre acumularea…

- Președintele american Joe Biden a convocat de urgența liderii NATO pentru o reacție imediata privind situația din Ucraina. Se intampla asta dupa ce atacurile au continuat, noaptea trecuta, in regiunile de est ale țarii, controlate de separatiștii pro-ruși.O conversație intr-un format similtar a avut…

- Președintele SUA, Joe Biden, a avut o videoconferința cu mai multi lideri europeni, unde s-a discutat pe tema crizei Rusia – Ucraina. La discuții nu a fost convocat și președintele Klaus Iohannis, deși țara noastra este partener strategic al SUA și cu interes direct in rezolvarea crizei militare din…

- Reamintim ca presedintele ohannis a salutat, joi, anuntul omologului american, Joe Biden, privind cresterea prezentei militare americane in Romania, pe flancul de est al NATO, „daca situatia de securitate se deterioreaza”.„Salut anuntul explicit al presedintelui Joe Biden privind cresterea prezentei…