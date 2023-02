Joe Biden a ajuns în Polonia după vizita surpriză din Ucraina Presedintele american Joe Biden a sosit luni seara in Polonia cu trenul din Ucraina, dupa o vizita-surpriza la Kiev, a informat agentia de presa poloneza PAP, citata de France Presse. Joe Biden a sosit in jurul orelor 20.30 (19.30 GMT) la gara Przemysl din sud-estul Poloniei, a precizat PAP, potrivit agerpres.ro . Presedintele american s-a intalnit la Kiev cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski. Cei doi lideri s-au vazut ultima data la 21 decembrie, in timpul unei deplasari istorice a sefului statului ucrainean la Washington, in cadrul primei sale vizite in strainatate dupa izbucnirea razboiului.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

