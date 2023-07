Presedintele american Joe Biden a sosit miercuri seara in Finlanda pentru o vizita de 24 de ore in aceasta tara vecina Rusiei, care a marcat un moment istoric prin aderarea sa la NATO in aprilie, relateaza AFP, conform agerpres.ro . Avionul prezidential Air Force One, care a sosit de la Vilnius, unde a avut loc summitul anual al Aliantei Atlantice, a aterizat in jurul orei locale 22:00 (19:00 GMT) pe Aeroportul International Helsinki. Joe Biden urmeaza sa se intalneasca joi cu presedintele finlandez Sauli Niinisto, principalul arhitect al intrarii Finlandei in NATO, precum si cu liderii celorlalte…