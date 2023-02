Joe Biden a ajuns în capitala Poloniei Președintele american Joe Biden a ajuns luni seara in capitala Poloniei, Varșovia, potrivit televiziunii poloneze, dupa ce a facut o vizita surpriza in Ucraina, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

