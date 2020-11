Joe Biden-306. Donald Trump-232

Stiri pe aceeasi tema

- Democratul Joe Biden a castigat in final alegerile din SUA cu 306 electori, in timp ce rivalul sau republican Donald Trump a obtinut doar 232, conform proiectiilor media dupa anuntarea, vineri, a rezultatelor scrutinului in ultimele doua state americane, relateaza AFP si dpa. Presedintele ales Joe Biden…

- UPDATE - La ora Romaniei 07:00, numararea voturilor continua in statele-cheie Arizona, Georgia, Carolina de Nord, Nevada si Pennsylvania. In urmatoarele ore sunt asteptate rezultate din Arizona si Georgia. Donald Trump conduce, pentru moment, in Pennsylvania (20 electori), Carolina de Nord (15 electori)…

- Președintele SUA are o influența uriașa asupra vieții oamenilor, atat in Statele Unite cat și in strainatate, așa ca alegerile prezidențiale prezinta interes pentru toata lumea și sunt unul dintre cele mai urmarite și dezbatute evenimente pe plan mondial. UPDATE 17:45: Rezultatele alegerilor din SUA…

- Presedintele republican in exercitiu Donald Trump a castigat in Florida, un stat crucial pentru realegerea sa si pe care democratul Joe Biden spera sa il obtina el, relateaza Fox, NBC si CNN. Florida ii permite lui Donald Trump sa obtina 29 de noi mari electori. Candidatul republican a castigat de asemenea…

- Oficialii din echipa lui Donald Trump sunt ingrijorați de statele cruciale, cum ar fi Georgia, Michigan și Wisconsin - dar se simt mai bine in legatura cu Florida, a spus un consilier senior Trump, citat de CNN."Georgia ar putea fi o problema", a spus consilierul, aratand spre voturi imense…