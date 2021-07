Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Esports Summit Bucharest, Mara Mares, consilier de stat in cadrul cancelariei prim-ministrului, a anuntat ca legea educatiei fizice si sportului va fi modificata astfel incat sporturile electronice (esports) sa fie recunoscute oficial in Romania.

- Incepand cu data de 25 iunie 2021 autoritațile din Republica Serbia permit intrarea pe teritoriul acestui stat a persoanelor care fac dovada efectuarii in Romania a schemei complete de vaccinare anti-COVID- 19 fara a mai solicita prezentarea unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția…

- Smart Fintech lanseaza SmartPay, prima soluție alternativa de plați prin Open Banking autorizata de BNR din Romania. Fintech-ul iși propune pentru 2021 sa proceseze un volum de cateva mii de tranzacții de plata lunar prin noua soluție SmartPay și spera la declanșarea competiției Open Banking și in Romania.…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, prezent, joi seara, la Forumul National Paralimpic desfasurat la Izvorani, a declarat ca Romania poate avea rezultate foarte bune in viitor in sportul paralimpic daca va reusi sa se organizeze putin mai bine, conform agerpres. "Avem tot ce e necesar…

- Programul Rabla pentru electrocasnice demareaza oficial vineri, 14 mai, voucherele incluse fiind intre 200 și 500 de lei, in funcție de dispozitivul achiziționat, potrivit ghidului oficial publicat de catre Administrația Fondului de Mediu . Romanii care intenționeaza sa cumpere electrocasnice prin acest…

- Finalizarea mai multor investitii din judetul Hunedoara si cresterea numarului persoanelor care practica in mod constant un sport au reprezentat o parte din temele discutate joi, la Deva, de ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, cu reprezentantii autoritatilor locale si judetene. Potrivit…

- Romania expulzeaza un oficial al Ambasadei Rusiei la București Foto: mae.ro Autoritatile române au decis declararea persona non grata pe teritoriul României a adjunctului atasatului militar în cadrul Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti, Alexey Grishaev, având în…