Jocurile video gratis, unde distracția este la un click distanță Știm cu toții cat de importanta este odihna, dar totuși neglijam acest aspect foarte important al vieții. Nu numai ca ne sporește fericirea generala, ceea ce ar trebui sa fie deja un motiv suficient pentru a intreprinde aceasta activitate, dar este un factor cheie in imbunatațirea productivitații noastre. Și cand ne gandim ca, de cele mai multe ori, sacrificam odihna cu unicul scop de a continua sa lucram și sa producem ceva, ne putem da seama rapid cat de neintuitive pot deveni lucrurile. Și da, observa ca am spus ca odihna este o activitate, pentru ca asta și este și, ca majoritatea activitaților,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

