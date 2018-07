Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru britanic de externe Boris Johnson a estimat, intr-un articol publicat in editia de duminica a cotidianului The Telegraph, ca in interiorul guvernului britanic exista o lipsa de incredere ca Marea Britanie poate supravietui in afara Uniunii Europene, transmite agentia EFE.

- Angajatii din penitenciare avertizeaza ca vor depune o noua plangere pentru abuz in serviciu impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru nerespectarea legii in ceea ce priveste plata orelor suplimentare efectuate si nerecuperate in termen de 60 de zile, subliniind ca au fost pagubiti…

- Parintii din Timis opteaza tot mai mult pentru cariera si mai putin in favoarea familiei traditionale. Desi ar putea sa stea mai mult in concedul post-natal, multi parinti prefera suma platita de stat pentru a se intoarce mai rapid la slujba. Ceea ce este interesant este ca cei mai multi beneficiari…

- Prea puțini știu de ce trebuie parinții sa anunțe autoritațile cand pleaca peste hotare. Raspunsul este simplu: doar așa se asigura ca ai lor copii au acces la servicii medicale și se pot inscrie ușor la gradinița sau școala. Minorii trebuie mereu reprezentați in fața autoritaților de catre un tutore.…

- In perioada 18-22 iunie 2018, Tabara de la Navodari este gazda celei de-a XVI-a editii a etapei nationale a concursului pe teme de protectia consumatorilor Alege! Este dreptul tau. Cu acest prilej, 88 de elevi din clasele IX-XI, cate doi din fiecare judet si 6 din Bucuresti au intrat in competitie.…

- Membrii Parlamentului din Marea Britanie au cerut ministrului de interne Sajid Javid sa impiedice abuzul de sistemul Interpol, practicat de Rusia in cazul criticilor lui Vladimir Putin. Ministrul a fost chemat sa sprijine stoparea accesului Moscovei la baza de date a organizației internaționale de poliție…

- Femeia de serviciu luata ostatica la Liege, de catre un barbat care a ucis 2 polițiști și un civil, l-a convins pe acesta sa cruțe viața elevilor din liceul in care acesta intrase inarmat, scrie The Telegraph.

- Femeia de serviciu luata ostatica la Liege, de catre un barbat care a ucis 2 polițiști și un civil, l-a convins pe acesta sa cruțe viața elevilor din liceul in care acesta intrase inarmat, scrie The Telegraph, citeaza digi24.ro.