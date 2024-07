Jocurile periculoase ale ipocriziei Lumea se scalda intr-o mare de ipocrizie. Toți urla din toți bojocii ca lupta pentru ceva valori ce țin de drepturile omului la fericire. Care fericire are definiții politic diferite, funcție de fracțiunile care se lupta sa o defineasca in dicționarele moderne. In Romania discuția ipocrita este despre „creșterea” și rezolvarea „inechitaților” din sistemul pensiilor […] The post Jocurile periculoase ale ipocriziei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

