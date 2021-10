Jocurile pentru moțiune. Faza pe întâlniri Fiecare partid se pliaza pentru moțiunea de marți. Minoritațile nu vor veni la vot in Parlament, iar cei de la UDMR, care au 29 de parlamentari, inca se mai gandesc daca sa vina sau nu. O alta informație care circula printre parlamentari este ca mai mulți lideri ai PNL, care nu sunt nici deputați, nici […] The post Jocurile pentru moțiune. Faza pe intalniri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primele imagini care arata ce a ramas in urma incendiului devastator din Secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța sunt tulburatoare. Totul este carbonizat, iar pacienții nu au avut nicio șansa, moartea celor 9 pacienți fiind cumplita. Un al zecelea pacient din Secție a…

- CNSU a luat decizia ca persoanele care au teste negative sa nu mai aiba parte de aceleași beneficii precum cele vaccinate sau trecute prin boala. Practic, persoanele care aveau un test negativ nu mai sunt incadrate in aceleași condiții ca cele vaccinate sau trecute prin boala. Premierul Florin Cițu…

- Papa Francisc a sosit, duminica, in Slovacia, dupa o scurta escala la Budapesta, pentru o vizita oficiala care va dura pana miercuri. In agenda vizitei apostolice, sunt cuprinse intalniri cu supravietuitori ai Holocaustului si cu membri ai comunitatii rome, relateaza Agerpres, conformAFP. In cursul…

- Adrian Vigheciu, consilier PSD la Primaria Generala a Capitalei, il acuza pe Nicușor Dan ca “a sabotat cu buna știința parcurile, curațenia și sanatatea bucureștenilor, doar pentru a-și face jocurile politice”. “Banii și increderea nu fac casa buna in “coaliția binelui”. Exact cum anticipam, Nicușor…

- Irinel Darau, cel care și-a anunțat intenția de a prelua șefia USR PLUS, intrand in cursa cu Dan Barna și Dacian Cioloș, a inceput sa-și faca simțita prezența in spațiul public. Marți, in Piața Victoriei, loc simbol pentru protestele impotriva guvernarii anterioare, o grupare din USR PLUS a lansat platforma…

- Nori cu o forma rara au aparut pe cerul regiunii Fort Walton Beach, din statul american Florida, in luna iulie a acestui an, uimind oamenii prezenți la scenele parca desprinse dintr-un scenariu apocaliptic. Norii pareau a fi niște munți care atarnau din cer. Imaginile uimitoare au fost filmate și in…

- Carder-ul constantean Mihai Ghiata, zis Ice, care era fugit de ani de zile din Romania, fiind acuzat si condamnat pentru ca a pus bazele unui grup infracțional organizat, specializat in clonarea cardurilor bancare si sustragerea banilor din conturile clientilor unor banci din Romania, Olanda, Italia…

- SUA a raportat primul caz de transmitere la om a virsului „monkeypox”, dupa aproape 20 de ani de la identificarea sa, la un cetațean american care s-a intors din Nigeria. „Monkeypox” este un virus inrudit cu variola și a fost descoperit pentru prima data in 2003, in SUA. Pacientul este in prezent…