- Romanul Eduard Novak s-a aratat foarte multumit de evolutia sa in proba de contratimp 1.000 m, categoriile 4-5, la ciclism pe velodrom, joi, la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, in care s-a clasat pe locul 11, potrivit Agerpres. ''Locul 11. Numarul meu norocos si 'my personal best' ca timp in aceasta…

- Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului și singurul campion paralimpic al Romaniei, și-a inceput astazi aventura la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. Ciclistul de 45 de ani a incheiat pe locul 11 in proba de contratimp, un rezultat pe care sportivul il catalogheaza drept „motivant”. Jocurile…

- Atletul jamaican Hansle Parchment a tinut sa-i multumeasca unuia dintre dintre voluntarele care au contribuit la buna desfasurare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, gratie careia a reusit sa ajunga la timp la finala probei de 110 m garduri, in care a cucerit medalia de aur, scrie The Guardian.…

- LIVE BLOG de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Echipa de jurnaliști GSP din Japonia, formata din Marian Ursescu, Justin Gafiuc și Raed Krishan (foto), transmite știri de ultima ora. UPDATE 13:27 Glința, locul 3 in serii in proba de 200m spate Robert Glința s-a clasat pe locul 3 in seria sa pentru proba…

- Premierul Florin Cițu a catalogat drept „nefericit” comentariul ministrului Eduard Novak care a generat un discurs dur al sportivei Ana Maria Popescu, medaliata cu argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo in proba de spada, intr-un interviu acordat Digi24. „A fost un comentariu nefericit al domnului…

- La doar 16 ani, David Popovici a ocupat locul patru în finala olimpica de la 200 m liber, la doar doua sutimi de medalia de bronz. Înaintea finalei sale și a lui Robert Glința de marți, Camelia Potec a postat o poza cu cei doi sportivi de când erau mici. În ziua finalelor…

- Rebecca Meyers, tripla campioana la JO de la Rio, nu va participa la Tokyo pentru ca regulile pandemice îi interzic sa aduca un însoțitor. Campioana la înot are deficiente de auz si de vedere, iar mama ei a însoțit-o la toate concursurile. Comitetul Olimpic si Paralimpic…

- Eugen Patru s-a calificat la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, castigand medalia de aur in proba de recurv la Novo Mesto. Calificarea lui Patru in proba de para-tir cu arcul reprezinta o premiera pentru Romania, potrivit news.ro. “Pentru prima data in istoria probei de para-tir cu arcul in…