Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a XXVII-a ediție a concursului national de arte plastice „Jocurile Olimpice in imaginatia copiilor” și-a desemnat laureații. Cu mai puțin de noua luni inaintea startului Jocurilor Olimpice, sportivii romani au primit un imbold special in pregatire din partea celor mai mici suporteri. Peste…

- Imagini reprezentative cu Parcul Național Retezat vor fi regasite pe o emisiune comuna de marci poștale Romania-Gibraltar intitulata „Rezervatii naturale”. Romfilatelia va introduce incepand de maine noile timbre, ilustrand Parcul National Retezat, din judetul Hunedoara si Rezervatia Naturala Upper…

- Laura Coman, campioana europeana la tir, a facut un test drive cu o mașina pe care ar putea sa o dețina daca va caștiga o medalie olimpica anul viitor. Cotata printre favorite la un loc pe podiumul de la Tokyo in proba de pușca aer comprimat 10 m, sportiva nu simte presiune. “A fost o experiența frumoasa,…

- Dana Mihaila, eleva la Liceul ”Vasile Alecsandri” din Ungheni, a fost declarata cea mai buna la concursul tinerilor francofoni ”Le Coing d’Or” (”Gutuia de Aur”), organizat, pentru a 13-a oara, de catre publicația ”Courier de Moldavie”. Finala concursului a avut loc pe 25 octombrie. Ea a obținut Marele…

- Traficul rutier a fost reluat pe ambele sensuri de mers pe DN1, in zona localitații Bradu, dupa opt ore de la producerea unui accident. Șoferul unui TIR nu a adaptat viteza și a intrat, miercuri dimineața, intr-un cap de pod. Un pasager din TIR este cautat, dupa ce ar fi sarit in Olt, potrivit Mediafax.IPJ…

- Concurs național de desen lansat de MAP Ministerul Apelor si Padurilor, in parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, lanseaza luni, 7 octombrie 2019, Concursul Național de desen „Supereroii lui Picurici”. Competiția este deschisa tuturor elevilor din clasele pregatitoare și gimnaziu. Se vor premia…

- Noaptea Cercetatorilor Europeni va fi marcata si in acest an in aproximativ 300 de orașe europene dar si in Brașov, unde publicul va putea vedea roboti mobili, tehnologii avansate de printare 3D, drone și va putea participa la Laboratorul de Realitate Virtuala , experimente și prezentari științifice…

- Sabii și florete. Vasle. Puști. Manuși de box. Mingi de baschet sau fotbal. Statui dintr-o vreme in care sportul era mai degraba romantic – in țara noastra, dar și dincolo de granițele ei. Trofee cucerite de sportivii romani și, mai ales, poveștile și curiozitațile din spatele lor. Fotografii ordonate…