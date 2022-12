Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deptatilor si Senatul se reunesc azi in sedinta comuna, pentru a vota revocarea din functie a lui Niculae Badalau din funcția de vicepresedinte al Autoritatii de Audit a Curtii de Conturi, dupa ce fostul parlamentar PSD a fost arestat sub acuzatia de dare de mita. Citește și: Inca un proces pierdut…

- Conducerea Parlamentului a decis, marti, sa dea un termen pentru raport pana luni, la ora 12.00, in comisiile reunite buget finante, iar plenul comun se va intruni de la ora 14.00, pentru a vota cererile depuse de PSD si USR privind revocarea din functia de vicepresedinte al Autoritatii de Audit a Curtii…

- Reținerea baronului Niculaie Badalau de catre DNA va conduce la vacantarea postului acestuia de la Curtea de Conturi a Romaniei, fapt pentru care deja in PSD se cam știe cine ii va lua locul. Deputații și senatorii vor retrage saptamana viitoare sprijinul politic lui Niculae Badalau, urmand ca PSD sa…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis arestarea preventiva a lui Niculae Badalau, consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei si vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul aceleiasi institutii, fost ministru al Energiei. Mandatul de arestare emis azi nu este definitiva. El este acuzat…

- PSD ii solicita lui Niculae Badalau sa isi dea demisia din functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi, dupa ce acesta a fost retinut de DNA pentru 24 de ore intr-un dosar in care este acuzat de dare de mita si trafic de influenta. „PSD considera ca in contextul in care DNA a inceput o ancheta penala…

- Nicio investiție in infrastructura aeroportuara nu s-a realizat in perioada 2014-2019 la Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB), arata o sinteza a raportului de audit al performanței realizat de Curtea de Conturi a Romaniei, potrivit comunicatului remis Libertatea, miercuri, 26 octombrie.„Instabilitatea…

- Agentia de securitate rusa FSB a anuntat luni ca a retinut un consul japonez pentru presupuse actiuni de spionaj si i-a cerut sa paraseasca tara, transmite The Guardian. Consulul Motoki Tatsunori a fost eliberat dupa cateva ore de detentie, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al guvernului japonez,…