Jocurile Olimpice Paris 2024: Nadia Comaneci, in stafeta tortei olimpice. E planetara, e unica si e romanca! E Romania in fata lumii!“ (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Paris 2024 a fost o premiera pentru lumea sportului, fiind organizata pe Sena. Torța a avut un traseu incredibil,... The post Nadia Comaneci, una dintre marile surprize la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Paris 2024 appeared first on Special Arad…

- Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Paris 2024 editia a 33 a are loc astazi, 26 iulie, de la ora 20.30, fiind transmisa in direct la TVR 1 si TVR Sport.Pentru prima data in istoria competitiei, festivitatile nu se vor mai desfasura in interiorul unui stadion, ci pe fluviul Sena, pe un traseu…

- Echipa olimpica a Romaniei a ajuns duminica seara la Paris, unde cei 107 sportivi tricolori vor lupta pentru cele mai ravnite medalii. Zborul a fost unul fara probleme, iar la sosire, intreg echipajul aeronavei „Nadia Comaneci” a urat mult succes tricolorilor, calatoria incheindu-se in aplauze. Team…

- Sportivii romani participanți la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice vor defila sub noua emblema Team Romania, aprobata de Comitetul Internațional Olimpic. Luni, Comitetul Olimpic și Sportiv Roman (COSR) a prezentat uniformele create pentru sportivii romani de designerul roman Gyarfas Olah și fabricate…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Romane a prezentat, luni, uniformele oficiale de defilare ale Team Romania pentru Jocurile Olimpice Paris 2024, culoarea predominanta a vestimentatiei fiind galben, un simbol al identitatii nationale, informeaza site-ul oficial al COSR, potrivit Agerpres. Sportivii romani…

- Uniformele, create de designerul roman Gyarfas Olah si fabricate in Romania de Pandora Fashion, au fost special concepte pentru sportivii tricolori, care vor defila pe 26 iulie, pe cheiul Senei, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Paris 2024, relateaza News.ro.Sub noua emblema Team Romania…

- Canotorii Ionela si Marius Cozmiuc vor fi purtatorii drapelului Romaniei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, pe 26 iulie, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Sotii Cozmiuc au adunat impreuna 19 medalii la marile competitii. Ionela are opt medalii in cariera, e tripla…

- Sotii Ionela si Marius Cozmiuc, campioni la canotaj, vor purta drapelul Romaniei la Ceremonia de Deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din acest an pentru delegația noastra, anunța Comitetul Olimpic și Sportiv Roman (COSR). Cei doi au impreuna 7 editii de Jocuri Olimpice si au devenit modele pentru…