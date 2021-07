Jocurile Olimpice: Înotătorii Robert Glință și David Popovici s-au calificat în finale Inotatorii romani David Popovici si Robert Glinta s-au calificat luni in finala probelor de 200 m liber respectiv 100 m spate din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, transmite Agerpres. In prima semifinala disputata la 200 m liber, la Tokyo Aquatics Centre, David Popovici s-a clasat pe locul doi cu 1min45sec68/100, fiind depasit doar de rusul Martin Maliutin – 1min45sec45/100. David Popovici a acces in prima finala programata marti dimineata la Tokyo cu al saptelea timp al semifinalelor. La 100 m spate, Robert Glinta a avut o evolutie mult mai buna ca in serii si cu timpul de 53sec20/100, cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ne pregatim de medalii! Inotatorii romani David Popovici si Robert Glinta s-au calificat, luni, in finala probelor de 200 m liber, respectiv 100 m spate din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. In prima semifinala disputata la 200 m liber, la Tokyo Aquatics Centre, David Popovici s-a clasat pe locul…

- Inotatorii romani David Popovici si Robert Glinta (foto) s-au calificat luni in finala probelor de 200 m liber respectiv 100 m spate din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. In prima semifinala disputata la 200 m liber, la Tokyo Aquatics Centre, David Popovici s-a clasat pe locul doi cu 1min45sec68/100,…

- In clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa probele disputate sambata, pe primul loc se afla China cu 4 medalii, trei de aur si una de bronz, informeaza AFP. Pe locurile urmatoare in ierarhia pe medalii se afla Japonia cu 2 medalii (aur, argint), Coreea de Sud cu 3…

- Echipa țarii noastre, alaturi de alte 207 echipe ale statelor participante, a defilat in cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de vara Tokyo 2020. Delegația Romaniei a luat stratul de ieri, cu un succes al echipei de fotbal masculin in infruntarea cu Honduras, o victorie cu 1-0. Romania…

- In perioada 5-17 iulie 2021, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizeaza, online, cea de-a 49-a ediție a Cursurilor Internaționale de Vara „Romania – Limba și civilizație”, la care vor participa 14 studenți din 11 țari (Camerun China, Coreea de Sud, Franța, Germania, Grecia, Italia,…

- Evolutia COVID-19 la nivel mondial in ultimele opt zile si pe saptamani: peste 173.000.000 de cazuri si peste 3.700.000 decese, pana la 7 iunie 2021La nivel mondial, in ultimele opt zile, numarul de cazuri confirmate a crescut cu 2.952.211 de la 170.377.345 cazuri in 31 mai, la 173.329.556 cazuri in…

- “Pandemia de COVID-19 a schimbat partial comportamentul consumatorilor din piata auto. O parte dintre acestia si-au amanat planurile de a achizitiona un autovehicul nou, iar interesul pentru motoarele cu sisteme alternative de propulsie inregistreaza un regres temporar. Desi tendinta catre masinile…

- Pandemia de COVID-19 a schimbat parțial comportamentul consumatorilor din piața auto. O parte dintre aceștia și-au amanat planurile de a achiziționa un autovehicul nou, iar interesul pentru motoarele cu sisteme alternative de propulsie inregistreaza un regres temporar. Deși tendința catre mașinile…