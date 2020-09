Thomas Bach, președintele Comitetului Olimpic Internațional (COI), a facut declarații cu privire la desfașurarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, amanate cu un an, din cauza raspandirii Covid-19. Bach a declarat intr-o videoconferința cu oficialii japonezi ai organizației, ca dorește ca evenimentul sa fie un succes, in ciuda faptului ca a fost amanat un an din cauza pandemiei. Festivitatea de deschidere este stabilita pentru 23 iulie 2021, iar organizatorii au spus in repetate randuri ca JO vor avea loc sub o forma sau alta și vor fi sigure atat pentru spectatori, cat și pentru sportivi. El a adaugat,…