- Amanate cu un an, Jocurile Olimpice de vara de la Tokyo (Japonia) ar putea sa nu se desfașoare nici in vara anului 2021, anunța EFA, citata de Agerpres.Responsabilii Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo au recunoscut, sambata, nu exista certitudinea ca marele marele eveniment polisportiv…

- Responsabilii Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo au recunoscut nu exista certitudinea ca marele marele eveniment polisportiv se va putea desfasura fara probleme in 2021, insa nu au pregatit pana in prezent niciun plan de rezerva, in cazul in care pandemia de coronavirus va…

- Japonezii au gasit imediat o alta utilitate Satului Olimpic de la Tokyo dupa ce Jocurile Olimpice au fost amânate din cauza pandemiei de coronavirus. Locația care ar fi urmat sa gazduiasca 11.000 de sportivi va fi trasformata în spital pentru bolnavii de Covid-19. Cel care a…

- Cel mai probabil interval de desfasurare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, amanate pentru anul viitor, din cauza pandemiei de coronavirus, este 23 iulie - 8 august 2021, a declarat o sursa din cadrul comitetului de organizare pentru presa japoneza, informeaza lesoir.be, citata de news.ro.Comitetul…

- Jocurilor Olimpice de la Tokyo vor fi mutate in vara anului 2021, din cauza pandemiei de coronavirus. Decizia a fost luata in urma unei ședințe telefonice intre premierul japonez Shinzo Abe și presedintele Comitetului International Olimpic.

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a transmis luni o solicitare Comisiei Sportivilor prin care isi doreste un punct de vedere al sportivilor calificati la Jocurile Olimpice sau in curs de calificare privitor la desfasurarea competitiei de la Tokyo, a declarat pentru AGERPRES presedintele COSR, Mihai…

- Comitetul Olimpic Internațional a cedat și va anunța in scurt timp amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Jocurile Olimpice ar fi trebuit sa se desfașoare la Tokyo, Japonia, in perioada 24 iulie 9 august. Pandemia de coronavirus a dat complet peste cap sportul mondial. Mai multe evenimente de calificare…

- Ca urmare a situatiei la nivel mondial privind pandemia de coronavirus, FIFA a luat decizia de a muta tragerea la sorti a competitiilor de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice. Initial, evenimentul era programat la Tokyo, la 18 aprilie, anunța MEDIAFAX.Astfel, potrivit frf.ro, tragerea la…