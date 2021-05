Sindicatul medicilor japonezi a trimis un mesaj guvernului, in care precizeaza ca este imposibila organizarea in siguranta a Jocurilor Olimpice de la Tokyo in plina criza sanitara, informeaza AFP, potrivit news.ro.

„Ne opunem ferm organizarii Jocurilor Olimpice de la Tokyo intr-un moment in care oamenii din lumea intreaga se lupta cu noul coronavirus. Este imposibila organizarea JO in siguranta in timpul pandemiei”, se arata in mesajul medicilor.

Sindicatul, care reprezinta medicii din spitale, se numara printre asociatiile medicale din Japonia. Sindicatul nu a precizat cati membri…