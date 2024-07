Stiri pe aceeasi tema

- La cea de-a 33-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vara care debuteaza vineri, 26 iulie, in capitala Franței, județul nostru va fi reprezentat de trei sportivi: atleții Bianca Ghelber (SCM Bacau) și Alin Firfirica (CSM Onești) și halterofila Mihaela Cambei (CSM Onești) Vineri, 26 iulie, la Paris, va avea…

- Doi tineri au fost surprinși de camerele de supraveghere in timp ce furau produse dintr-un magazin situat in zona Orizont din Bacau, in apropierea bisericii Sf. Gheorghe. Incidentul s-a petrecut pe 19 iulie 2024, la ora 15:21. In videoclipul postat pe grupul de Facebook “Județul Bacau, Bun și Rau!”,…

- Bacau, 19 iulie 2024 – Un incident nefericit a avut loc astazi pe șantierul Parcarii Supraterane de pe Bulevardul Unirii, cand o conducta de apa a fost avariata de un muncitor. Incidentul s-a produs in urma unei manevre neglijente efectuate de operatorul unui excavator. In jurul pranzului, in timp ce…

- Transnistria, 15 iulie 2024 – Patru militari ucraineni dezertori au incercat sa patrunda ilegal pe teritoriul Transnistriei, insa au fost opriți de granicerii ucraineni. Incidentul a avut loc in apropierea graniței cu Moldova, cand granicerii au observat o mașina Kia suspecta și au incercat sa o opreasca…

- Dupa demonstrațiile din centrul orașului și de la Insula de Agrement, din weekend, turneul a continuat și in zilele urmatoare. Numarul total al participanților la acest stagiu de pregatire a fost de peste 50 de sportivi. Dupa evenimentul din Bacau, echipa Egiptului va zbura direct la Paris, unde va…

- Partida dintre echipele naționale de fotbal ale Romaniei și Slovaciei s-a incheiat cu un incident grav, in afara terenului. In timp ce se intorcea spre casa dupa meci, un suporter roman a fost ranit. Incidentul s-a produs in timp ce suporterul se afla intr-o coloana de mașini alaturi de alți fani romani,…

- In cursul zilei de ieri, 28 iunie a.c., pompierii militari au fost solicitați sa intervina de urgența in comuna Itești, județul Bacau, pentru a salva un caine cazut intr-o rapa de aproximativ 10 metri adancime. Incidentul a atras atenția locuitorilor din zona, care au observat patrupedul in dificultate…

- In noaptea de 14 spre 15 mai 2024, polițiștii din Arad au intervenit prompt dupa ce au fost informați despre un furt dintr-un magazin de bijuterii situat in municipiu. Incidentul a declanșat o ancheta ampla și complexa, coordonata de o echipa formata din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale…