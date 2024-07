Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Amaistroaie a terminat joi pe locul 47 in faza de clasificare a probei de recurve la tir cu arcul, de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. In concursul de clasificare, sportiva coreana Lim Sihyeon a batut recordul mondial de puncte, deținut din 2019 de compatrioata Kang Chaeyoung .

- Madalina Amaistroaie este primul reprezentant al delegatiei Romaniei care concureaza la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportiva ia startul astazi in runda de clasare la tir cu arcul, incepand cu ora 10:30. In urma tragerilor de joi, la care vor participa toate sportivele calificate, in numar…

- Astazi, te invitam sa cunoști istoria atletei Zalina Marghieva care va evolua pentru a 5-a oara la o ediție a Jocurilor Olimpice, ceea ce reprezinta un record al Moldovei. Eleva lui Soslan Marghiev a obținut biletul pentru Paris 2024 dupa ce a inregistrat rezultatul 75,95 metri la turneul internațional…

- Canotorii Ionela, 29 de ani, și Marius Cozmiuc, 31, au fost desemnați sa poarte drapelul tricolor la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. Cei doi soți bifeaza astfel o premiera in istoria JO. In dimineața zilei de joi, 4 iulie, Ionela și Marius Cozmiuc venisera la sediul Comitetului…

- Atleta americana Sydney McLaughlin-Levrone a stabilit un nou record mondial in probe feminina de 400 m garduri, cu timpul de 50 sec 65/100, duminica la Eugene (Oregon), cu ocazia selectiilor Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie - 11 august), informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Suceveanca Madalina Amaistroaie s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris din aceasta vara și va concura in proba de tir cu arcul. Anunțul a fost facut de reprezentanții Comitetului Olimpic Roman, care au felicitat-o pe suceveanca pentru aceasta performanța. ”Team Romania – 95 sportivi calificați.…

- Jucatorii de tenis de masa Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu, dublul mixt al Romaniei, s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. Odata cu aparitia clasamentului mondial pe data de 7 mai, perechea tricolora (#8 mondial) medaliata cu bronz la ultima editie a Jocurilor Europene a obtinut oficial…

- Perechea romana alcatuita din Ovidiu Ionescu si Bernadette Szocs s-a calificat pentru proba de dublu mixt din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, a anuntat, marti, Federatia Internationala de Tenis de Masa (ITTF), dupa publicarea clasamentului mondial pentru aceasta proba.Ionescu si Szocs au ratat…