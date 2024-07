Jocurile Olimpice de la Paris 2024: Arestari dupa amenintari teroriste legate de jocurile olimpice

Stiri pe aceeasi tema

- Principalul risc pentru Jocurile de la Paris din cauza incertitudinii politice care afecteaza Franta este reprezentat de tulburarile publice care ar putea afecta serviciile de securitate deja solicitate, a declarat luni pentru AFP un fost cadru al Comitetului International Olimpic, potrivit France24.…

- Rafael Nadal a confirmat joi ca nu va juca la Wimbledon, cum a sugerat deja dupa ce a fost eliminat la Roland Garros. El a adaugat ca se va concentra pe pregatirea Jocurilor Olimpice, cu turneul din orasul suedez Bastad, ca etapa intermediara. „In conferinta de presa de dupa meciul de la Roland Garros…

- Un barbat a impușcat și ranit doi ofițeri de poliție la Paris dupa ce a pus mana pe una dintre armele ofițerului. El era reținut la o secție de poliție, a declarat vineri șeful poliției din Paris, Laurent Nunez.Incidentul a avut loc joi seara, potrivit Reuters . Poliția l-a arestat inițial pe barbat.…

- Poliția antiterorista din Franța a reținut un baiat de 16 ani in urma unei declarații pe rețelele de socializare in care iși exprima dorința de a „muri ca un martir" la viitoarele Jocuri Olimpice de la Paris din aceasta vara.

- Daca bonusurile si compensatiile financiare promise pe durata Jocurilor Olimpice de la Paris nu vor fi eliberate rapid politistilor francezi, sindicatul Alliance a amenintat, marti, ca va perturba stafeta tortei olimpice, informeaza AFP, citata de Agerpres.„Ofiterii de politie si toti agentii Ministerului…

- Duncan Scott, multiplu campion olimpic, mondial și european in probele de 100 și 200 m liber și mixt, a declarat ca inotatorii de elita merita și ei premii in bani pentru medaliile de JO de la Paris. E un nou trend la Jocurile Olimpice, in condițiile in care sportivii nu au primit, de-a lungul edițiilor…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a lansat luni numaratoarea inversa pentru Jocurile Olimpice de la Paris si a dat asigurari in privinta securitatii legate de ceremonia de deschidere de pe Sena, dezvaluind in premiera "planurile B si C" in cazul unor amenintari teroriste.

- Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, a declarat, intr-un interviu acordat ziarului Parisien, ca in prezent nu exista o amenințare terorista reala la adresa organizarii Jocurilor Olimpice de la Paris, astfel ca nu este nevoie sa se puna sub semnul intrebarii desfașurarea ceremoniei de deschidere.…