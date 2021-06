Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International Olimpic (CIO) a infiintat doua centre de vaccinare in Qatar si Rwanda pentru participantii la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo (23 iulie - 8 august) care nu au putut fi vaccinati in tara lor de origine, scrie AFP. Aceste doua ''vaccinodromuri'', cum au fost…

- Guvernul japonez a aprobat vineri vaccinurile anti-COVID-19 dezvoltate de Moderna si AstraZeneca, specificand ca acesta din urma nu va fi utilizat imediat din cauza ingrijorarilor cu privire la riscurile rare, dar grave, de complicatii, informeaza AFP și Agerpres. Unda verde data de autoritati ar trebui…

- Presedintele Comitetului International Paralimpic (IPC) recunoaste ca desfasurarea Jocurilor Olimpice si Paralimpice de la Tokyo poate genera "nemultumire" in randul populatiei nipone din cauza pandemiei, dar a calificat drept "infime" riscurile de propagare a virusului in randul sportivilor, informeaza…

- Ministerul terenurilor publice, infrastructurii, transportului și turismului din Japonia pentru a preveni actele teroriste va crea o zona locala in care vor fi interzise zborurile in perioada 21 iulie-5 septembrie la Tokyo in legatura cu viitoarele jocuri Olimpice și Paralimpice din capitala japoneza.…

- Japonia a anuntat, marti, ca va elibera in apele marii peste un milion de tone de apa contaminata de la centrala nucleara Fukushima. Centrala a fost distrusa in 2011 de un puternic tsunami generat de un cutremur cu magnitudinea de 9 grade pe scara Richter. Decizia Japoniei ar putea infuria vecinii sai,…

- Kenya a lansat joi un program de vaccinare a sportivilor sai care vor participa la Jocurile Olimpice si Paralimpice de la Tokyo, a anuntat Comitetul national olimpic kenyan, citat de AFP. Cei 75 de sportivi prezenti in "bula" de antrenamente instalata pe stadionul Kasarani din capitala Nairobi au fost…

- Potrivit BBC , Jocurile Olimpice de la Tokyo din vara aceasta se vor desfasura fara spectatori veniti din strainatate, din cauza pandemiei de coronavirus. Jocurile Olimpice vor incepe pe 23 iulie, in timp ce cele Paralimpice vor incepe pe 24 august. Ambele competitii au fost amanate anul trecut din…