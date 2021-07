Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Statelor Unite are patru victorii in turneul feminin de baschet 3x3 de la Jocurile Olimpice gazduite de Tokyo, in timp ce formatia Romaniei nu a castigat niciun meci, avand patru esecuri. Tricolorele au pierdut sambata cu China, 10-21, si Japonia, 8-22, iar duminica au cedat in alte doua…

- Echipa feminina de baschet 3x3 a Romaniei a fost invinsa de Italia cu scorul de 22-14, duminica, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Pentru echipa tricolora a fost a treia infrangere consecutiva, dupa 10-21 cu China si 8-22 cu Japonia, ambele disputate sambata. Punctele Romaniei in meciul cu Italia au…

- Nationala feminina de baschet 3x3 a Romaniei, participanta in premiera la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost invinsa, sambata dimineata, de reprezentativa Chinei, scor 21-10, in primul meci din competitie.

- Romania a inceput cu dreptul la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dupa ce echipa naționala de fotbal a invins, joi, cu scorul de 1-0, reprezentativa Hondurasului, fotbalistii pregatiți de Mirel Radoi au sarbatorit victoria in vestiare.

- Echipa de fotbal a Romaniei a debutat cu dreptul la Jocurile Olimpice de la Tokyo, 1-0 (1-0) cu Honduras, joi, la Kashima, in Grupa B a turneului olimpic. La 57 de ani de la precedenta participare a fotbalului romanesc la Jocurile Olimpice, in 1964, tot la Tokyo, Romania a obtinut o victorie foarte…

- Nationala feminina de baschet 3x3 a Romaniei a ocupat locul trei la turneul de la Poitiers (Franta), inclus in circuitul FIBA 3x3 Women's Series. Calificate la Jocurile Olimpice de la Tokyo, tricolorele au invins reprezentativa Germaniei in sferturile de finala, scor 14-13, victoria fiind adusa de cosul…

- Cațiva dintre componenții naționalei olimpice de fotbal au venit astazi la INMS pentru a efectua vizita medicala. In frunte cu Boboc, Pașcanu sau Ciobanu, „tricolorii” care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo s-au strans azi la INMS pentru a efectua testarea medicala obligatorie.…

- Tanara in varsta de 18 ani și-a obținut locul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a castigat turneul final de calificare de la Paris Cinci țari au obținut ultimele locuri individuale disponibile pentru JO, intre ele Romania, alaturi de Grecia, Polonia, Cehia și Mongolia. ...