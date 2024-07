Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris a inceput, vineri seara, cu un clip video care il prezinta pe fostul mare fotbalist francez Zinedine Zidane purtand torta olimpica prin capitala Frantei, potrivit AGERPRES.

- In timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, a avut loc un moment extrem de controversat, criticat aspru de fanii din toata lumea pe rețelele de socializare. Unul dintre momentele artistice difuzate intre defilarea barcilor delegațiilor țarilor pe Sena i-a enervat pe internauți.…

- In timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, a avut loc un moment extrem de controversat, criticat aspru de fanii din toata lumea pe rețelele de socializare. Unul dintre momentele artistice difuzate intre defilarea barcilor delegațiilor țarilor pe Sena portretiza „Cina cea de…

- La deschiderea de la Paris a Jocurilor Olimpice 2024, in centrul atenției vor fi sportivii, insa așteptarile sunt pe masura și in ceea ce privește economia, mai ales pentru ca istoria a dovedit ca bursele țarilor gazda sunt influențate de acest eveniment major, arata analiștii XTB. O performanța peste…

- Scandal imens in meciul Argentina - Matoc, de la Jocurile Olimpice, in care romanul Ovidiu Hațegan a fost asistent VAR.Festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris are loc vineri, dar au inceput, deja, primele competiții, mai precis cele de fotbal și rugby in 7.Argentina – Maroc, considerat…

- Aeronava TAROM care va transporta sportivii romani catre Jocurile Olimpice de la Paris a fost redenumita „Nadia Comaneci”, iar autograful celei mai cunoscute gimnaste din toate timpurile a fost colantat pe avion. Aeronava va deservi in continuare clientii companiei TAROM, transmite compania, intr-un…

- Elon Musk, CEO-ul SpaceX și Tesla, proprietarul platfomei X (Twitter) și tatal a 10 copii, este un om foarte ocupat, cu un program incarcat. Dar, la fel ca cei mai mulți oameni obișnuiți, Musk și-a facut o rutina zilnica, care include un rasfaț dulce in fiecare dimineața și timp petrecut pe rețelele…

- Paine proaspat coapta, branzeturi selecte si o oferta larga de legume se vor numara printre mesele care le vor fi oferite sportivilor si vizitatorilor in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024 - inclusiv, bineinteles, mancaruri gourmet create de renumiti bucatari francezi, relateaza AP.