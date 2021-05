Jocurile Olimpice ar putea fi periclitate de situația epidemiologică din Tokyo Tokyo inregistreaza un alt record de infecții cu noul coronavirus, in ciuda starii de urgența in curs, cu mai puțin de 90 de zile inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Sambata, au fost raportate 1.050 cazuri noi, cel mai mare numar de la sfarșitul lunii ianuarie, in timp ce cele trei prefecturi adiacente capitalei - Chiba, Kanagawa și Saitama - sunt, de asemenea, supuse restricțiilor pana la 11 mai. Intre timp, creșterea infecțiilor continua și in Osaka, cu 1.262 de cazuri și 41 de decese. La nivel național, infecțiile s-au stabilit la 5.996, cel mai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

