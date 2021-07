Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea spaniola de tenis Paula Badosa, victima unei insolatii, a parasit terenul in scaun rulant dupa ce a abandonat miercuri in sferturile de finala ale turneului olimpic de la Tokyo, in meciul cu Marketa Vondrousova (Cehia), transmite AFP. Badosa a pierdut primul set cu 3-6 si nu a putut…

- Sportiva ucraineana Elina Svitolina s-a calificat in semifinalele concursului feminin de tenis de la Jocurile Olimpice, potrivit news.ro. Svitolina, locul 6 WTA si cap de serie 4, a invins-o pe Camila Giorgi (Italia), locul 61 WTA, scor 6-4, 6-4. In semifinale, ea va evolua cu invingatoarea…

- Naomi Osaka, numarul 2 WTA, a pierdut sansa de castiga o medalie olimpica pe teren propriu in Japonia, dupa ce a fost invinsa in runda a treia a Jocurilor de la Tokyo de Marketa Vondrousova din Cehia cu 6-1, 6-4, informeaza The Guardian . Naomi Osaka era favorita turneului olimpic, dupa ce numarul unu…

- Sportiva rusoaica Svetlana Gomboeva a leșinat in aceasta dimineața, in timpul unui concurs de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, transmite Gazeta Sporturilor.Sportiva era angrenata in competiția de tir cu arcul, insa s-a confruntat cu probleme de sanatate din cauza caldurii. Temperaturile de la Tokyo…