Flacara sperantei ramane vie', a declarat Giovanni Malago, presedintele CONI, dupa o reuniune cu secretarul de stat Giancarlo Giorgetti, insarcinat cu problemele sportului italian. O delegatie CONI se va deplasa miercuri in Elvetia si va prezenta oficial candidatura Milano-Cortina d'Ampezzo. Marti la pranz, secretarul de stat Giancarlo Giorgetti estimase ca varianta initiala, o candidatura in trei - Milano, Torino si Cortina -, este 'moarta'. 'Un lucru atat de important precum Jocurile Olimpice trebuie sa aiba un inceput bun, insa nu a fost cazul. Nu exista intelegere si, in consecinta, se…