- Japonia este in continuare lider in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa intrecerile de luni, a treia zi oficiala de competitii, in timp ce Romania se afla pe 15 dupa aurul cucerit de inotatorul David Popovici al 200 m liber, informeaza AGERPRES.

- Delegația Romaniei este așteptata sa lase in urma totalul fragil de la Rio 2016 și Tokyo 2020 – numai cate 4 medalii – și macar sa-și dubleze averea la Paris 2024. Un sportiv e prezent și și predicția Gracenote, și in cea a Sports Ilustrated: David Popovici. ...